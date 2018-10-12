Спікер Сейму Польщі виступає за включення України до «Ініціативи трьох морів»

За словами Марека Кухцінського, Тримор’я не повинно обмежуватися країнами Європейського Союзу.

Польща виступає за включення України до ініціативи Тримор’я.

Про це заявив маршал польського Сейму Марек Кухцінський у Ряшеві під час конференції, присвяченій 25-річчю існування Карпатського єврорегіону, повідомляє Польське Радіо.

"Співпраця дає безпеку і можливішсть розвитку... Якщо ми думаємо про майбутнє, про ініціативи і розвиток таких ініціатив як Міжмор’я (чи Тримор’я), то виразно видно, що Карпатський єврорегіон підготував шлях до простішого розвитку такої співпраці", - зазначив Кухцінський.

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За словами спікера польського Сейму, Тримор’я не повинно обмежуватися країнами Європейського Союзу.

"Я вважаю, що правильними є постулати, щоб ця міжнародна співпраця охоплювала країни, розташовані на схід від Шенгенської зони – Україну, Молдову, кавказькі держави", - додав він.

Довідка УНІАН. Ініціатива Тримор’я охоплює 12 держав між Балтійським, Адріатичним та Чорним морями: Австрію, Болгарію, Хорватію, Чехію, Естонію, Литву, Латвію, Польщу, Румунію, Словаччину, Словенію та Угорщину.

Карпатський єврорегіон об’єднує 19 адміністративних одиниць, розташованих у п’яти державах – Україні, Румунії, Польщі, Словаччині та Угорщині.