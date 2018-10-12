Спікер Сейму Польщі виступає за включення України до «Ініціативи трьох морів»
Польща виступає за включення України до ініціативи Тримор’я.
Про це заявив маршал польського Сейму Марек Кухцінський у Ряшеві під час конференції, присвяченій 25-річчю існування Карпатського єврорегіону, повідомляє Польське Радіо.
"Співпраця дає безпеку і можливішсть розвитку... Якщо ми думаємо про майбутнє, про ініціативи і розвиток таких ініціатив як Міжмор’я (чи Тримор’я), то виразно видно, що Карпатський єврорегіон підготував шлях до простішого розвитку такої співпраці", - зазначив Кухцінський.
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За словами спікера польського Сейму, Тримор’я не повинно обмежуватися країнами Європейського Союзу.
"Я вважаю, що правильними є постулати, щоб ця міжнародна співпраця охоплювала країни, розташовані на схід від Шенгенської зони – Україну, Молдову, кавказькі держави", - додав він.
Довідка УНІАН. Ініціатива Тримор’я охоплює 12 держав між Балтійським, Адріатичним та Чорним морями: Австрію, Болгарію, Хорватію, Чехію, Естонію, Литву, Латвію, Польщу, Румунію, Словаччину, Словенію та Угорщину.
Карпатський єврорегіон об’єднує 19 адміністративних одиниць, розташованих у п’яти державах – Україні, Румунії, Польщі, Словаччині та Угорщині.