Польща ініціює створення асамблеї парламентів країн "Вишеградської групи", України та Румунії

Польща ініціює створення міжпарламентської асамблеї парламентів країн «Вишеградської групи», України та Румунії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це маршалок Сейму Республіки Польща Марек Кухчінський заявив під час Форуму місцевого розвитку, що проходить у Трускавці.

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Він наголосив на необхідності посилення співпраці між країнами Карпатського регіону.

“Протягом багатьох років ми створюємо організацію у регіоні Карпат від України, Сербії, через Румунію, Угорщину, Польщу, Словаччину і навіть до Білих Карпат на кордоні Чехії, Словаччини до Австрії”, - сказав Кухчінський.

Він додав, що це “найменш економічно розвинений регіон, де найменше розвинена інфраструктура”, і зауважив, що це має стати метою співпраці парламентів різних країн.

Маршалок наголосив, що “якщо між нами немає сполучення, немає контактів, то розвиток буде слабкіший, й інші користуватимуться цим”, і наголосив на необхідності посилення співробітництва.

“З 1 липня Польща стає головою у «Вишеградській групі». І на рівні парламенту ми хочемо оголосити в Криниці, хоча, можливо, ще у липні у зв'язку із Brexit, але ми планували оголосити це в Криниці на економічному форумі, про створення парламентської групи «Вишеградської групи», - сказав Кухчінський.

Він додав, що “ми хочемо запросити наших колег з Чехії та Угорщини створити спільну асамблею з Україною та Румунією, не лише у форматі чотирьох країн”.

Маршалок зауважив, що Польща хоче продовжувати співпрацю, і «навіть беручи до уваги Brexit, ми все одно хочемо організовувати і продовжувати цю співпрацю».

“І навіть беручи до уваги війну в Україні, ми хочемо підсилювати цю співпрацю. Ми хочемо, щоб наша співпраця між парламентами була одним із найсильніших інструментів, який буде впливати на НАТО та інші країни, щоб іще більше впливати на Росію, щоб вона припинила свої агресивні дії”, - сказав Кухчінський.

Крім того, він висловився за необхідність збільшення кількості пунктів переходу через кордон та покращення інфраструктурних об’єктів між Україною та Словаччиною, Україною та Румунією, Україною та Польщею.