Українська армія надійно тримає оборону та зупиняє агресора на Донбасі - президент

Президент Петро Порошенко наголосив, що сильна армія є запорукою повернення політико-дипломатичним шляхом Донбасу в Україну і України - на Донбас.

Президент Петро Порошенко наголошує, що українська армія локалізувала конфлікт на Донбасі, тримає оборону та зупиняє агресора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав на урочистостях із нагоди посвяти в курсанти першокурсників Херсонської державної морської академії.

Президент підкреслив, що «Україна нарешті має армію, яка здатна зупинити агресора». Він зазначив, що вчора переконався у цьому на Донбасі під час військових навчань, в ході яких ВМС на узбережжі Азовського моря із застосуванням бронетехніки, винищувачів, бомбардувальників, штурмових ударних гелікоптерів, морської піхоти, сил Нацгвардії та прикордонників відбивали напад умовного противника.

«Вони продемонстрували дуже високу професійність», - наголосив глава держави.

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Порошенко також зазначив, що вчора побував у Широкиному, за 650 метрів від ворожих позицій, де морські піхотинці тримають оборону та зупиняють агресора.

«Армія, яка звільнила більшу частину території Донбасу, що була окупована навесні 2014 року, армія, яка локалізувала конфлікт, є запорукою повернення політико-дипломатичним шляхом Донбасу в Україну і України - на Донбас», - підкреслив президент.

За словами глави держави, створення сильної армії є обов’язком перед прийдешніми поколіннями українців.