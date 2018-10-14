Екс-депутат Держдуми пояснив, як і навіщо Кремль буде лякати українців перед виборами

Москва не розраховує, що до влади в Україні можна привести проросійського президента, але буде підтримувати корумпованих та недієздатних політиків.

Перед парламентськими і президентськими виборами в Україні Росія буде активно лякати українців загрозою військової ескалації, щоб схилити їх до «правильного» вибору.

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Таку заяву під час чату на "Главреді" зробив колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов. За його словами, РФ через своїх агентів впливу докладе усіх зусиль для того, щоб на перших ролях в Україні не опинилися люди, здатні провести ефективні та позитивні реформи.

"... Росія буде активно лякати українців, що їм треба зробити "правильний" вибір, тому що "неправильний вибір" нібито буде означати військову ескалацію (я не вірю, що Путін на неї реально піде)", — зазначив він.

На думку Пономарьова, Кремль всерйоз не розраховує, що в Україні можна домогтися обрання проросійського президента або створити проросійську більшість у Верховній Раді.

"Демонстративна підтримка людей типу Медведчука (політик і бізнесмен, кум Путіна Віктор Медведчук — ред.) є банальним відволікаючим маневром", — вважає екс-депутат.

"Основний інтерес Росії — щоб на чолі України були люди корумповані та недієздатні, які б боролися один з одним і які б не змогли привести Україну до процвітання", – зазначив співрозмовник.

На його думку, головне завдання Кремля — в короткостроковому режимі показувати росіянам, що революція не може призвести до позитивних змін, а в довгостроковій перспективі — щоб українці самі втомилися від того, що відбувається і попросилися під крило Москви, а для цього потрібно «чим гірше, тим краще».

Пономарьов визнає, що РФ має технічну можливість розпочати широкомасштабну війну проти України, але найближчим часом не вдасться до відкритої агресії.

"Тож при технічній можливості я у сценарій широкомасштабної війни, принаймні, до кінця наступного року, поки не пройдуть всі вибори, не вірю абсолютно", — уклав він.

Пономарьов також вважає, що в Кремлі зараз не буде перевороту, оскільки непомітна явна альтернатива президенту Російської Федерації Володимиру Путіну.