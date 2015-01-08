Ярош пригрозив підірвати гранату в Раді (відео)

У бесіді з журналістами Ярош заявив, що прийде на чергове засідання Верховної Ради з гранатою в кишені. Він додав, що відчуває себе спокійніше поряд з деякими депутатами, маючи при собі зброю.

Читайте такожЯрош закликав надати додаткові повноваження РНБО

«Для мене перебування там, тим більше в одному залі з відвертими ворогами України - це дискомфорт, - заявив лідер українських націоналістів. - Ні, ну в мене є граната, я її кину в крайньому випадку. Серйозно, з собою ношу. Вони не мають права обшукувати нас, народних депутатів. Охорона запитує, чи є у мене з собою зброя, а я відповідаю, що ні, і проходжу», передає Lenta.ru.