Марш УПА в Києві (подію завершено)

Цього року марш проходить під гаслом «Повернемо Україну українцям!».

У центрі Києва стартував традиційний Марш УПА, в якому беруть участь праві активісти та націоналісти.

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Цього року марш проходить під гаслом «Повернемо Україну українцям!». В акції беруть участь активісти “Свободи”, “Національного корпусу”, “Правого сектору”, Конгресу українських націоналістів, ОУН, С14, “Тризубу” та інших націоналістичних організацій.

Перед початком маршу учасники зібрались на мітинг під пам’ятником Тарасу Шевченку.

Відео: Радіо Свобода

Раніше поліція завадила праворадикальним організаціям пошкодити пам’ятник радянському генералові Миколі Ватутіну в Маріїнському парку в центрі Києва.

Також про те, як проходив марш УПА в центрі Києва 14 жовтня 2018 року - дивіться у нашому фоторепортажі за посиланням.