Кабмін не виконує своїх обов'язків із забезпечення належного рівня соцзахисту військових - нардеп

Винник наголосив, що повинно йтися, насамперед, про грошове та квартирне забезпечення українських військових.

Кабінет міністрів України під управлінням Володимира Гройсмана не виконує своїх обов'язків із забезпечення належного рівня соціального захисту для військовослужбовців.

Про це у своєму привітанні з нагоди Дня захисника України заявив нардеп, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Іван Винник.

"Українець, який обрав професію військовослужбовця і отримав почесний статус воїна-захисника України, вимагає належної уваги та соціального захисту від держави, яку він захищає. Його сім'я повинна усвідомлювати, що вона не залишиться наодинці зі своїми соціально-побутовими проблемами при будь-якому розвитку подій. <...>

На тлі "чергових" детонацій військових арсеналів і за відсутності дієвих кроків уряду Гройсмана щодо поліпшення грошового забезпечення військовослужбовців можна зробити висновок про неадекватне ставлення держави до захисників України", - написав Винник.

Читайте такожВибухи арсеналу боєприпасів у Ічні: чи встоїть на цей раз начальник Генштабу (рос.)

Він наголосив, що повинно йтися, насамперед, про грошове та квартирне забезпечення українських військових, а також про розвиток українського військово-промислового комплексу і налагодження серійного виробництва зброї та боєприпасів.

Нагадаємо, 9 жовтня сталася пожежа і детонація боєприпасів на території складів 6-го арсеналу Міноборони України біля смт Дружба Ічнянського району. Постраждалих серед військовослужбовців, працівників ЗСУ та цивільного населення в результаті вибухів боєприпасів немає. Через НП евакуювали населення з 38 населених пунктів.

На думку Івана Винника, ця подія – результат безвідповідального ставлення до службових обов'язків начальника Генерального штабу Віктора Муженка, якого комітет ще восени 2017 року поінформував про численні проблеми на цьому складі боєприпасів. Зокрема, під час візиту в Ічню члени комітету виявили неприйнятний стан охорони арсеналу і неприйнятні умови зберігання боєприпасів.