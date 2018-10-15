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Кабмін не виконує своїх обов'язків із забезпечення належного рівня соцзахисту військових - нардеп

13:16, 15 жовтня 2018
Політика
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Винник говорить про неадекватне ставлення держави до захисників України / фото facebook.com/pressjfo.news

Кабінет міністрів України під управлінням Володимира Гройсмана не виконує своїх обов'язків із забезпечення належного рівня соціального захисту для військовослужбовців.

Про це у своєму привітанні з нагоди Дня захисника України заявив нардеп, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Іван Винник.

"Українець, який обрав професію військовослужбовця і отримав почесний статус воїна-захисника України, вимагає належної уваги та соціального захисту від держави, яку він захищає. Його сім'я повинна усвідомлювати, що вона не залишиться наодинці зі своїми соціально-побутовими проблемами при будь-якому розвитку подій. <...>

На тлі "чергових" детонацій військових арсеналів і за відсутності дієвих кроків уряду Гройсмана щодо поліпшення грошового забезпечення військовослужбовців можна зробити висновок про неадекватне ставлення держави до захисників України", - написав Винник.

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Він наголосив, що повинно йтися, насамперед, про грошове та квартирне забезпечення українських військових, а також про розвиток українського військово-промислового комплексу і налагодження серійного виробництва зброї та боєприпасів.

Нагадаємо, 9 жовтня сталася пожежа і детонація боєприпасів на території складів 6-го арсеналу Міноборони України біля смт Дружба Ічнянського району. Постраждалих серед військовослужбовців, працівників ЗСУ та цивільного населення в результаті вибухів боєприпасів немає. Через НП евакуювали населення з 38 населених пунктів.

На думку Івана Винника, ця подія – результат безвідповідального ставлення до службових обов'язків начальника Генерального штабу Віктора Муженка, якого комітет ще восени 2017 року поінформував про численні проблеми на цьому складі боєприпасів. Зокрема, під час візиту в Ічню члени комітету виявили неприйнятний стан охорони арсеналу і неприйнятні умови зберігання боєприпасів.

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Теги: #військові#Ічня