США закриють 14 військових баз у Європі
19:14, 08 січня 2015Політика
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Міністр оборони США Чак Хейгел підтвердив плани американської влади закрити 14 військових баз у Європі, що дозволить Пентагону щороку економити до 500 млн доларів.
REUTERS
Про це повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.
На сьогодні в Європі перебувають понад 60 тисяч американських військових. Більша частина з них служать у Німеччині, Італії і Британії.
Читайте такожПентагон почав вивчати нову військову доктрину Росії Закриття баз у Європі є частиною більш масштабного плану з перегляду військових витрат Пентагону.
Передбачається, що Сполучені Штати зменшуватимуть свою присутність у Європі, щоб сконцентрувати більше уваги на Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
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