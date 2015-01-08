США закриють 14 військових баз у Європі

19:14, 08 січня 2015
Політика
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Міністр оборони США Чак Хейгел підтвердив плани американської влади закрити 14 військових баз у Європі, що дозволить Пентагону щороку економити до 500 млн доларів.

REUTERS

Про це повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

На сьогодні в Європі перебувають понад 60 тисяч американських військових. Більша частина з них служать у Німеччині, Італії і Британії.

Читайте такожПентагон почав вивчати нову військову доктрину Росії Закриття баз у Європі є частиною більш масштабного плану з перегляду військових витрат Пентагону.

Передбачається, що Сполучені Штати зменшуватимуть свою присутність у Європі, щоб сконцентрувати більше уваги на Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

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