З'явилися подробиці наради Радбезу РФ, на якій Путін підняв питання православної церкви в Україні

Пєсков прокоментував обговорення російською Радою безпеки на чолі з Путіним "стану Російської православної церкви в Україні".

У Кремлі поставили знак рівності між УПЦ МП і Російською православною церквою.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи обговорення російською Радою безпеки на чолі з главою російської держави «стану Російської православної церкви в Україні».

«Ми говорили про те, що відбувся обмін думками. Ви знаєте, що є Російська православна церква в Україні і, звичайно, рішення, які обговорювалися в Стамбулі на Вселенському патріархаті, вони так чи інакше здатні вплинути на життя Російської православної церкви в Україні. Ось ця тема саме обговорювалася», - заявив Пєсков журналістам.

На уточнювальне запитання УНІАН, він зазначив, що йдеться про церкву, яка належить до Московського патріархату.

«Ми не говоримо про ту церкву, яку у Московському патріархаті вважають розкольницькою», - додав Пєсков.

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12 жовтня в Кремлі пообіцяли захищати інтереси православних в Україні «політико-дипломатичним шляхом», але не мають наміру втручатися в «міжцерковний діалог».

На запитання УНІАН, чи світська влада РФ прийматиме практичні рішення з цього приводу, Пєсков відповів: «Світська влада в Росії, безумовно, не може втручатися в міжцерковний діалог, і ніколи цього не робила, і не буде цього робити далі, але оскільки православ'я є однією з релігій, яка сповідується в РФ, то, звичайно, все, що відбувається у світі православ'я, є темою підвищеної уваги з боку держави, але про втручання держави у ці процеси не може йтися».

На запитання російських журналістів про те, що нібито «радикальні угруповання» мають намір захоплювати храми УПЦ МП, і як на це буде реагувати Кремль, Пєсков відповів: «Якщо події увійдуть в русло протиправних дій, то, звичайно, Росія скрізь захищає інтереси росіян і російськомовних, то так само, і про це неодноразово говорив Путін, Росія захищає інтереси православних. Це абсолютно обґрунтована і зрозуміла позиція».

12 жовтня президент Росії обговорив з постійними членами Ради безпеки питання внутрішньої і зовнішньої політики, у тому числі ситуацію довкола Російської православної церкви в Україні.

11 жовтня за результатами засідання синоду було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкви України. Крім того, було скасовано лист синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.