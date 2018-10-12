У Кремлі розповіли, як "захищатимуть інтереси православних" в Україні

За словами Пєскова, «все, що відбувається в світі православ'я, є темою підвищеної уваги з боку держави, але про втручання держави в ці процеси мова йти не може».

У Кремлі пообіцяли захищати інтереси православних в Україні «політико-дипломатичним шляхом», але не мають наміру втручатися в «міжцерковний діалог».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи рішення Синоду Вселенського патріархату.

На запитання УНІАН, чи буде світська влада РФ приймати практичні рішення з цього приводу, Пєсков відповів: «Світська влада в Росії, безумовно, не може втручатися в міжцерковний діалог, і ніколи цього не робила, і не робитиме цього й надалі, але оскільки православ'я є однією з релігій, яка сповідується в РФ, то, звичайно, все, що відбувається в світі православ'я, є темою підвищеної уваги з боку держави, але про втручання держави в ці процеси мова йти не може ».

На запитання російських журналістів про те, що нібито «радикальні угруповання» мають намір захоплювати храми УПЦ МП, і як на це реагуватиме Кремль, Пєсков відповів: «Якщо події, що розвиваються, увійдуть у русло протиправних дій, то, звичайно, як Росія всюди захищає інтереси російських і російськомовних, то так само, і про це не раз говорив Путін, Росія захищає інтереси православних. Це абсолютно обґрунтована і зрозуміла позиція».

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На уточнююче запитання УНІАН, яким чином Кремль «захищатиме інтереси православних в Україні», він сказав: «Виключно політико-дипломатичними».

Пєсков підкреслив, що Кремль знає реакцію РПЦ на рішення синоду. «Ми не раз раніше говорили, що ми вкрай стурбовані тим, що планувалося зробити кроки, здатні внести розкол у православний світ. Ми дуже стурбовані тим, що ці рішення були ухвалені, і дійсно в даному разі повністю поділяємо ту стурбованість, яка висловлювалася з боку РПЦ», - заявив Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання синоду було оприлюднено рішення, в якому говориться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України. Крім того, було скасовано лист синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.