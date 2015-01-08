Луценко: Мир без перемоги є програшем

Про це в ефірі програми «Час. Підсумки дня» на 5 каналі сказав координатор парламентської коаліції Юрій Луценко, повідомляє прес-служба «Блоку Петра Порошенка».

Читайте такожЛуценко обіцяє "Національну поліцію" вже за півроку

«Тактична перемога, на моє переконання, полягає у відновленні контролю за всією українською територією. Це можна зробити в тому числі й збудувавши міцну економіку, а також збудувавши потужні Збройні Сили», - зауважив політик.

За його словами, економіці до переобрання парламенту приділялося надто мало уваги. А от щодо армії, то ми маємо фактично з нуля збудоване боєздатне військо.

«Надзвичайно важливими були і також є успіхи української дипломатії. Тому ми очікуємо від українських політиків, президента, прем’єра, міністра закордонних справ єдності в досягненні переможного результату в міжнародному тискові на Росію», - заявив народний депутат.

Луценко переконаний, що саме обрана президентом тактика економічного та дипломатичного тиску зберігає життя сотень і тисяч життів кращих синів нашого народу, наразі доводить свою ефективність.

«Звільнення нашої території ще не буде нашою остаточною перемогою. Спостерігаючи за подіями в Парижі, пам’ятаючи збитий малайзійський літак, згадуючи жертви на Донбасі, ми маємо усвідомити, що остаточною перемогою буде демонтаж імперіалізму в московському Кремлі, який є найбільшою загрозою для безпеки і стабільності в Європі», - наголосив Луценко.

Відтак, на його думку, стратегічна перемога полягатиме в об’єднанні зусиль усіх цивілізованих країн навколо демонтажу кремлівського імперіалізму.

«Уся зовнішня політика України має зводитися до того, що ми стоїмо на передньому краї боротьби з імперіалістично-терористичною Москвою і витрати на підтримку України є фактичними витратами на оборону цивілізованих країн. І не треба шкодувати мільярдів, бо відкрита війна коштуватиме значно дорожче», - вважає координатор парламентської коаліції, підкреслюється в повідомленні.