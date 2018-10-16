На забудові Рибальського півострова президентська «Кузня» заробить до $500 мільйонів - ЗМІ

Загалом на території заводу заплановано 671,5 тисяча квадратних метрів квартир і 221 тисяча квадратних метрів нежитлових приміщень.

ПАТ "Завод "Кузня на Рибальському", бенефіціарними власниками якого є президент Петро Порошенко та нардеп від БПП Ігор Кононенко, отримає від $100 млн до понад $500 млн від реалізації проекту забудови Рибальського півострова житловими кварталами.

Як пишуть "Наші Гроші", завод є користувачем понад 40 га комунальних земель на Рибальському півострові, на яких розташовані його приміщення. Відповідно до Детального плану території, який суперечить чинному Генеральному плану м. Києва, на ділянках "Кузні" будуть збудовані житлові квартали.

"Незаконний ДПТ був затверджений на сесії Київради ще у вересні 2016-го силами депутатів пропрезидентської фракції "Солідарність" і фракції екс-мера Омельченка "Єдність"", - пишуть "Наші гроші".

Загалом на території заводу заплановано 671,5 тисяча квадратних метрів квартир і 221 тисяча квадратних метрів нежитлових приміщень.

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Мінрегіон щороку фіксує статистику кошторисної вартості будівництва. У Києві вона зараз становить близько 13 тисяч гривень за квадратний метр.

На сусідніх із землями "Кузні" уже почав будуватись ЖК "Рибальський" - майже зведено два будинки. "Квадратний метр в цьому ЖК продають по 30-37 тисяч грн в залежності від стадії готовності будинку. Тобто прибуток - від 17 до 24 тисяч грн (мінімум $600)", - зазначає видання.

"Розрахунок заробітку "Кузні" від забудови її території житлом можна проводити за трьома напрямками:

Якщо будувати все самому і самому ж продавати, загальний прибуток складе – близько $535 млн ($400 млн від квартир і $135 млн – від нежитлової площі).

Віддати землю в обмін на 12-15% побудованих у майбутньому квартир. Прибуток – $160-200 млн.

Продати землю гуртом. Прибуток – $80-100 млн", - вважають "Наші Гроші".

Як відомо, 27 вересня група компаній "ТАС", яка належить бізнесмену і політику Сергію Тігіпку, повідомила, що має намір купити завод "Кузня на Рибальському". Ціна купівлі буде свідчити, чи справді це є для Тигипка бізнес-проектом, чи він неофіційно представлятиме інтереси попередніх власників.