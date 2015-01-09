Військові РФ проводять для бойовиків на Донбасі прискорені майстер-класи - Тимчук

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук в Facebook.

«Здійснюється підготовка артилерійських коректувальників і розвідників. В якості інструкторів виступають російські військовослужбовці», - пише Тимчук.

Читайте такожЗа ніч бойовики більше 30 разів з «Градів» і мінометів обстріляли сили АТО - штаб

Згідно інформації ІС, за наполяганням російських фахівців, в рядах бойовиків безпосередньо в місцях призначення організовані "ремонт і обслуговування" озброєння і військової техніки, які експлуатуються протягом тривалого часу. Організовані відповідні «ремонтні бригади».

«Поставка запасних частин, витратних матеріалів відбувається під виглядом «гуманітарних конвоїв» з Росії», - повідомляє Тимчук.