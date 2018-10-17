Ілля Кива збирає віче в Запоріжжі - вимагатиме відставки голови ОДА

І.Кива заявив про скликання Віче, на якому вимагатиме негайної відставки К.Бриля.

Губернатор Костянтин Бриль повинен скласти свої повноваження через його причетність до рекету, торгівлі наркотиками та вбивств, заявив голова Соціалістичної партії Ілля Кива на своїй сторінці в Facebook.

Повідомляє прес-служба СПУ на офіційному сайті.

«Ситуація в Запорізькій області досягла точки кипіння. Сьогодні влада і криміналітет - єдиний організм, що знищує цілий регіон. Губернатор Запорізької області Костянтин Бриль особисто «кришує» діяльність ОЗГ «Вірмени». Рекет, торгівля наркотиками, жорстокі вбивства - за ці злочини несуть відповідальність не тільки «Вірмени», вони лежать і на совісті ставленика президента Порошенко. Брилю не місце у владі, і ми не можемо більше про це мовчати», - заявив глава СПУ.

Також політик звернувся до громадськості, чиновників і політиків із закликом вийти на віче з вимогою про відставку губернатора.

«Ми просимо підтримки у громадських організацій, у політиків, у звичайних громадян і у чиновників - у всіх, хто більше не може терпіти це свавілля. Давайте об'єднаємося і вийдемо на віче! Віче народного гніву! Ми готові виступити з вимогою про негайну відставку губернатора і про надання публічного звіту обласної прокуратури, поліції та СБУ. Тільки народний протест здатний зламати хребет державній злочинності! Разом ми сила!» - заявив глава СПУ.

Також в заяві вказано контактний телефон штабу з організації народного віче - +380731798566.

Нагадаємо, 8 жовтня глава Соціалістичної партії направив заяву в Нацполіцію з вимогою провести розслідування щодо зв'язку голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля з ОЗУ "Вірмени", якій інкримінують вбивства на замовлення, рекет і наркоторгівля.

Також раніше в ЗМІ була оприлюднена інформація, що детективи НАБУ в рамках розслідування кримінальної справи за підозрою К.Бриля в недостовірному декларуванні отримали доступ до інформації про 9 рахунків самого голови облдержадміністрації, 41 рахунку його дружини і 3 рахунках його неповнолітніх дочок Христини і Майї, відкритих в банках "Південний", "Земельний капітал", "Першому інвестиційному банку" і "ПриватБанку". У 2017 році антикорупційна комісія при ОДА хотіла направити в Генпрокуратуру, САП і НАПКА протокол про незаконне збагачення Костянтина Бриля. У ньому зазначалося, що його стан не відповідає декларованим доходам, проте К.Бриль ліквідував цю комісію.