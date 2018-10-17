Ілля Кива збирає віче в Запоріжжі - вимагатиме відставки голови ОДА
Губернатор Костянтин Бриль повинен скласти свої повноваження через його причетність до рекету, торгівлі наркотиками та вбивств, заявив голова Соціалістичної партії Ілля Кива на своїй сторінці в Facebook.
Повідомляє прес-служба СПУ на офіційному сайті.
«Ситуація в Запорізькій області досягла точки кипіння. Сьогодні влада і криміналітет - єдиний організм, що знищує цілий регіон. Губернатор Запорізької області Костянтин Бриль особисто «кришує» діяльність ОЗГ «Вірмени». Рекет, торгівля наркотиками, жорстокі вбивства - за ці злочини несуть відповідальність не тільки «Вірмени», вони лежать і на совісті ставленика президента Порошенко. Брилю не місце у владі, і ми не можемо більше про це мовчати», - заявив глава СПУ.
Також політик звернувся до громадськості, чиновників і політиків із закликом вийти на віче з вимогою про відставку губернатора.
«Ми просимо підтримки у громадських організацій, у політиків, у звичайних громадян і у чиновників - у всіх, хто більше не може терпіти це свавілля. Давайте об'єднаємося і вийдемо на віче! Віче народного гніву! Ми готові виступити з вимогою про негайну відставку губернатора і про надання публічного звіту обласної прокуратури, поліції та СБУ. Тільки народний протест здатний зламати хребет державній злочинності! Разом ми сила!» - заявив глава СПУ.
Також в заяві вказано контактний телефон штабу з організації народного віче - +380731798566.
Нагадаємо, 8 жовтня глава Соціалістичної партії направив заяву в Нацполіцію з вимогою провести розслідування щодо зв'язку голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля з ОЗУ "Вірмени", якій інкримінують вбивства на замовлення, рекет і наркоторгівля.
Також раніше в ЗМІ була оприлюднена інформація, що детективи НАБУ в рамках розслідування кримінальної справи за підозрою К.Бриля в недостовірному декларуванні отримали доступ до інформації про 9 рахунків самого голови облдержадміністрації, 41 рахунку його дружини і 3 рахунках його неповнолітніх дочок Христини і Майї, відкритих в банках "Південний", "Земельний капітал", "Першому інвестиційному банку" і "ПриватБанку". У 2017 році антикорупційна комісія при ОДА хотіла направити в Генпрокуратуру, САП і НАПКА протокол про незаконне збагачення Костянтина Бриля. У ньому зазначалося, що його стан не відповідає декларованим доходам, проте К.Бриль ліквідував цю комісію.