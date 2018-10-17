Юлія Тимошенко взяла участь в ювілейному засіданні Римського клубу

На відкритті саміту організатори персонально привітали Юлію Тимошенко.

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко в середу, 17 жовтня, бере участь в ювілейному засіданні Римського клубу, присвяченому 50-річчю організації.

На захід, який проходить в Римі (Італія), зібралося понад 400 визнаних міжнародних авторитетів і високопоставлених гостей з усього світу, щоб обговорити найнагальніші виклики, які стоять перед планетою та людством, передає прес-служба Батьківщини.

На відкритті саміту організатори персонально привітали Юлію Тимошенко.

«Мені надзвичайно приємно представляти Україну на такому потужному зібранні світових інтелектуалів», – написала лідер «Батьківщини» на своїй сторінці у Facebook.

Римський клуб – це одна із найавторитетніших неурядових організацій, що об’єднує провідних інтелектуалів світу. За півстоліття свого існування Клуб підготував понад 40 доповідей, які визначали глобальні напрямки розвитку людства. Рекомендаціями Римського клубу послуговуються найбільші світові компанії, профільні асоціації та уряди держав.

«Рекомендації Римського клубу значною мірою були враховані при підготовці нашого «Нового курсу», – зазначила Юлія Тимошенко.

На сьогоднішній конференції Римський клуб обрав нових співпрезидентів.

«Я привітала їх з особливим задоволенням. Тому що вони – жінки! Це Мамфела Рамфель з ПАР та Сандрін Діксон-Деклев з Бельгії», – повідомила Голова партії.

Разом із лідером «Батьківщини» участь у роботі саміту бере голова комітету ВР з питань прав людини Григорій Немиря.