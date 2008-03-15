Литвин підтвердив прогноз регіоналів: інфляція у 25%

Лідер Народної партії України, народний депутат Володимир ЛИТВИН прогнозує зростання інфляції в Україні до кінця року до 25 %. Про це він заявив журналістам в суботу на прес-конференції у Житомирі, передає кореспондент УНІАН.

«Якщо виходити з того, що за два місяці цього року ми маємо в Україні ріст інфляції 5,7 %, то можна прогнозувати, що при такому розвитку подій ми можемо отримати по завершенні року інфляцію до 25%", - сказав В. ЛИТВИН.

За його словами, якщо не буде вжито екстраординарних заходів, так і буде.

"Але які у нас можуть заходи вживатись - хіба зміцнювати гривню почнуть?", - запитав В.ЛИТВИН.

При цьому він уточнив, що сьогодні найбільш серйозною політичною нестабільністю є зростання цін. В.ЛИТВИН нагадав, що його політична сила пропонувала заслухати звіт уряду “про цінову ситуацію стосовно того, що робиться, і що буде робитися для убезпечення людей”.

«Я переконаний, що треба робити головне - вирішити проблему зарплат. Це ті законопроекти, які ми запропонували і в частині погодинної оплати праці, і в частині часткзарплати в собівартості продукції” ,- сказав В.ЛИТВИН.

Також він вважає, що політикам варто заслухати інформацію Національного банка про грошову кредитну політику.

«Я гадаю, що людей менш за все "пече" конституційна реформа та інші політичні питання, а їх цікавлять ці ключові проблеми. На превеликий жаль, до нашої позиції мало хто прислуховується, бо це - програшний момент для тих, хто при владі», - наголосив політик.

Раніше інфляцію за рік у розмірі 25% прогнозували представники Партії регіонів.