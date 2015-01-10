В ЄС обговорять питання відносин з Росією 19 січня

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним за результатами переговорів у Києві.

“Ми обговорили ситуацію на Донбасі. Я буду відвідувати Москву за два дні, і після цього на нашому засіданні в Європейському Союзі 19 січня ми будемо обговорювати питання відносин ЄС і Росії, тому що це питання стоїть на нашому порядку денному”, - сказав Рінкевичс.

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За його словами, Євросоюз підтримує непорушність кордонів України і цілісність української території. “Ми будемо обговорювати, які ще кроки має зробити Європейський Союз для того, щоб підтримувати цей процес”, - сказав міністр закордонних справ Латвії, яка головує у ЄС.

“Ми не підтримуємо анексію Криму Росією і, звичайно, ми будемо обговорювати питання підтримки України в цьому напрямку, беручи до уваги нові ідеї, думки і кроки, які могли б зробити в напрямку збереження цілісності території України”, - сказав Рінкевичс.