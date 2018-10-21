Амстердамський привіт від Саакашвілі: журналісти розказали, як живеться у вигнанні екс-губернатору Одещини (відео)

Журналісти відшукали Міхеіла Саакашвілі у маленьких Нідерландах і взяли ексклюзивне інтерв’ю.

Той, що відмітився в Грузії. Той, що наслідив у США. "Український грузин" або "ворог державного значення".

Міхеіл Ніколозович Саакашвілі - екс-президент Грузії і екс-губернатор Одеської області. Кум Віктора Ющенка, а Ющенко - кум Петра Порошенка. Але не зважаючи на високі політичні зв'язки, - "взяти живим і тільки". У рідній Грузії його звинуватили у підготовці вбивства політичних опонентів. З ним "свербить" побачитися українській прокуратурі.

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Журналісти відшукали Міхеіла Саакашвілі у маленьких Нідерландах і взяли ексклюзивне інтерв’ю – компромат на українську верхівку. Саакашвілі розкаже про нудне життя торопленого грузина у педантичній Європі. Що ховає Порошенко від свого народу? А також чи справді Порошенко і Саакашвілі домовилися про втечу грузина? Що хоче передати своєму куму Саакашвілі з Нідерландів? Як живе сьогодні український грузин? Скільки платить за комуналку та чому в Нідерландах шукає, де б провести революцію?

"Я був президентом, сидів у кабінеті, їздив у лімузині з великою охороною, зустрічався з іноземними лідерами. Ви думаєте для мене природно було знову перекваліфікуватися у революціонера і сидіти у наметі?" - зазначає Саакашвілі.

А також дивіться про те, які нюанси з проривом кордону Саакашвілі знайшли експерти, та чому справу проти екс-губернатора призупинили. І головне - коли планує повернутися Саакашвілі - про це та інше дивіться у сюжеті "Українських сенсацій".