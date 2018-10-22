Україна зацікавлена у співробітництві з Австралією у космічних програмах

Також Україна хоче активізувати співпрацю з Австралією у сфері кібербезпеки.

Україна зацікавлена у зміцненні співробітництві з Австралією у програмах, що мають стосунок до космосу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі українського уряду, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, перебуваючи з робочим візитом в Австралії, зустрілася з міністром закордонних справ Австралії Маріс Пейн.

Віце-прем'єр зазначила, що Україна зацікавлена в посиленні співробітництва з Австралією за специфічними напрямами.

«Нам надзвичайно цікаво активізувати співпрацю у сфері кібербезпеки та участь у космічних програмах», – заявила Климпуш-Цинцадзе.

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Окрема увага була приділена питанню дотримання прав людини та свобод. Україна розраховує на підтримку Австралії як члена Ради ООН з прав людини для звільнення з-під варти українських політв'язнів та захисту прав корінних народів.

Крім того, віце-прем'єр-міністр поінформувала, що цього року 24 листопада в Києві відбудеться Міжнародний форум до 85-х роковин Голодомору 1932 – 1933 років «Україна пам'ятає, світ визнає».

«Річниця Голодомору є трагічною датою для українців, сподіваюсь, що Австралія приєднається до нас як у Києві, так і в Канберрі», – підкреслила урядовець.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року австралійське видання The West Australian написало, що Державне космічне агентство України (ДКАУ) запропонувало побудувати космодром неподалік від авіабази Кертін, що в Кімберлі - одному з округів Західної Австралії.

Реалізація цієї ідеї допоможе втілити багаторічну мрію Австралії мати свій власний пусковий комплекс.

Ракети можуть виводитися на орбіту з території Західної Австралії не пізніше, ніж за 5 років, якщо керівництво цієї держави підтримає амбітну пропозицію від уряду України.