Президент: рішення про безвізовий режим між Україною і ЄС буде прийнято у травні

Таке припущення висловив президент Петро Порошенко під час відвідування сервісного центру з видачі паспортів.

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Він повідомив, що за підсумками переговорів з міністром закордонних справ Латвії Едгарсом Ринкевичсом 10 січня досягнута домовленість про внесення цього питання до порядку денного Ризького саміту.

"З біометричними паспортами всі громадяни України будуть без віз перетинати кордон з країнами Шенгенської зони", - сказав президент.

За його словами, введення біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон - це кінцевий крок до запровадження безвізового режиму з країнами Євросоюзу. "Це - останній крок, який ЄС чекає від України для того, щоб надати нам безвізовий режим", - зазначив глава держави.

За словами Петра Порошенка, в березні планується видача близько 30 тис. таких паспортів, а в квітні - понад 200 тис.

У свою чергу, перший заступник міністра внутрішніх справ Ека Згуладзе зазначила, що з часом процедура видачі документів буде спрощуватися і буде зростати кількість пунктів, де їх можна буде отримати.