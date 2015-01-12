Саміт у Ризі, на якому Україна може отримати безвізовий режим з ЄС, відбудеться 21-22 травня

"Грузія повинна домогтися конкретних результатів до Ризького саміту "Східного партнерства", який відбудеться 21-22 травня поточного року, - заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі грузинським журналістам, підбиваючи підсумки свого візиту до Латвії, де він побував 9-10 січня на чолі урядової делегації країни, повідомляє Новини-Грузія.

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В рамках візиту прем'єр-міністр Грузії виступив з промовою на міжнародній конференції "Рік розвитку Європи", а також провів ряд зустрічей з високопоставленими представниками влади Латвії.

Грузинська сторона сподівається, що на саміті "Східного партнерства" буде прийнято рішення про безвізовий режим Грузії з Євросоюзом. У поточному році Латвія обрана країною - головою Ради Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Європейський Союз висловив готовність ввести безвізовий режим для поїздок громадян України після виконання вимог Плану дій з лібералізації візового режиму. При цьому вже в листопаді українське МЗС підтвердило можливість ухвалення рішення про безвізовий режим з ЄС на саміті «Східного партнерства» в Ризі (Латвія) в травні 2015 року, оскільки Україна виконує необхідні умови, однією з яких є введення з 1 січня 2015 року процедури видачі біометричних закордонних паспортів.