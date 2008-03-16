Тимошенко про свою дострокову відставку, корупцію та ”симпатичні месиджі”

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не боїться своєї дострокової відставки, і має намір продовжувати боротьбу з корупцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Достроковою відставкою мене лякають практично щодня. Але я хочу нагадати, що я і в політиці, і на посадах не для того, аби їх зберігати за будь-яку ціну, зокрема й заплющувати очі на колосальні корупційні факти, які є в Україні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр наголосила, що не має наміру зберігати посаду, аби стати невід`ємною частиною корупційних моделей.

«Я не ставатиму однодумцем єдиної команди з корупціонерами заради збереження посади», - додала вона.

Водночас Ю.Тимошенко не уточнила, від кого виходять погрози її дострокової відставки.

«У кулуарах ходять хвилі, які постійно доходять до порогу уряду. Я думаю, що ті чи інші депутати, які крутяться в політичних колах, доносять нам ці «симпатичні» месиджі. Але мене кулуарні інтриги не цікавлять. Я сподіваюся на те, що демократична коаліція для того потрібна була Україні, аби щось змінювати, а не посилювати ті корупційні явища, які існують в Україні», - пояснила голова уряду.