На Донбасі спецпризначенці затримали 19-річну снайпершу бойовиків (фото)

Про це "Українській правді" повідомили джерела в правоохоронних колах. Так, наприкінці минулого тижня в Донецькій області було затримано дівчину, яка в соціальних мережах називає себе Анастасією Ворошиловою під ніком "Екстезі".

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За інформацією джерел, на рахунку дівчини щонайменше 10 вбитих бійців. "Вона отримувала від керівників фото офіцерів, яких мала застрелити", - сказав співрозмовник.

За його словами, дівчина зізналась, що вона і інші дівчата з її підрозділу проходили підготовку в Краснодарі, їх вербувало ФСБ.

Згідно із її записами на різних сторінках у соцмережах, 19-річна дівчина разом з іншими молодими дівчатами була у підрозділі бойовиків. Їхня казарма знаходиться в одному з корпусів гуртожитку Донецького національного університету.

Анастасія Ворошилова у мережах зізнавалася, що зі зброї, якою користується, має "Рпк-74 автомат і РПГ-7 протитанкове".

Ще одна дівчина з її підрозділу та колишня одногрупниця Ангеліна Самбур у мережах зізнається, що є снайпером. Крім того, на своїй сторінці вона опублікувала фото, де вона разом з іншою "колегою" під ніком Ilona Leto озброєні знаходяться у Слов'янську. Фото датована груднем 2014 року, коли Слов'янськ перебуває під контролем сил АТО.

Як стало відомо "Українській правді", відносно Анастасії Ворошилової порушено справу і вона доправлена за межі Донецької області.