Два транспортні коридори в зоні АТО перекриють через обстріли - штаб

Про це повідомив прес-секретар АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

За його словами, рух за маршрутом «Донецьк – Курахове» буде припинено 12 січня з 17:20, а за маршрутом «Донецьк - Маріуполь» з 19:10.

Як зазначив Лисенко, дані рішення ухвалені для забезпечення безпеки мирних громадян у зоні проведення АТО.

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Як повідомляв УНІАН, Рада національної безпеки та оборони з метою обмеження руху людей і вантажів через лінію розмежування в зоні проведення Антитерористичної операції встановила 7 транспортних коридорів для в'їзду і виїзду з окупованої території: «Луганськ - Щастя - Новоайдар», «Луганськ - Станиця Луганська - Широкий», «Фащівка - Дебальцеве - Артемівськ», «Горлівка - Артемівськ», «Донецьк - Курахове», «Донецьк - Маріуполь (через Волноваху)», «Новоазовськ - Красноармійськ - Талаківка - Маріуполь».