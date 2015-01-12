Два транспортні коридори в зоні АТО перекриють через обстріли - штаб
У зв'язку з обстрілом позицій сил АТО українські прикордонники з 12 січня тимчасово припинять пропуск людей і транспортних засобів на транспортних коридорах «Донецьк - Курахове» і «Донецьк - Маріуполь».
Про це повідомив прес-секретар АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
За його словами, рух за маршрутом «Донецьк – Курахове» буде припинено 12 січня з 17:20, а за маршрутом «Донецьк - Маріуполь» з 19:10.
Як зазначив Лисенко, дані рішення ухвалені для забезпечення безпеки мирних громадян у зоні проведення АТО.
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Як повідомляв УНІАН, Рада національної безпеки та оборони з метою обмеження руху людей і вантажів через лінію розмежування в зоні проведення Антитерористичної операції встановила 7 транспортних коридорів для в'їзду і виїзду з окупованої території: «Луганськ - Щастя - Новоайдар», «Луганськ - Станиця Луганська - Широкий», «Фащівка - Дебальцеве - Артемівськ», «Горлівка - Артемівськ», «Донецьк - Курахове», «Донецьк - Маріуполь (через Волноваху)», «Новоазовськ - Красноармійськ - Талаківка - Маріуполь».