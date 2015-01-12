Порошенко проведе ряд двосторонніх зустрічей у Давосі - АП
23:23, 12 січня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко проведе в ході Всесвітнього економічного форуму в Давосі ряд двосторонніх зустрічей, присвячених фінансовим і оборонних питань.
REUTERS
Про це заявив заступник глави Адміністрації Президента Валерій Чалий в інтерв'ю "5 каналу", повідомляє LB.ua.
"У Президента планується досить щільний графік, як у виступі на самому форумі, так і в двосторонніх зустрічах, які будуть присвячені фінансовим питанням і питанням безпеки і оборони... Вже зараз можу підтвердити 10 двосторонніх зустрічей, і це буде дуже серйозний графік", - розповів Чалий.
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Зазначимо, форум пройде з 21-24 січня 2015 р.
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