Геращенко обурилася, що пропагандистка Скабєєва досі не у санкційних списках США та ЄС

Заступниця голови ВР вважає, що епізод з "інтерв'ю" з загиблою у Керчі студенткою можна порівняти з "найгіршими геббельсівськими практиками".

Заступниця голови Верховної Ради України Ірина Геращенко закликала США та ЄС внести до санкційного списку російських пропагандистів Ольгу Скабєєву та Євгена Попова, які ведуть програму «60 хвилин» на російському каналі «Россия 1».

"З жахом прочитала інформацію, що огидна кремлівська пропагандистка, та сама мерзенна особа, яка чіплялася до нашої делегації в ПАРЄ, з «Росія 24», в своїй огидній програмі транслювала «інтерв'ю» із.... загиблою в Керчі дівчиною. Й що потім мама дівчинки мала вдруге їхати до моргу на впізнання своєї мертвої дитини. Це не вкладається в голові, це більше, ніж аморальність і відсутність журналістських стандартів, це повна деградація і участь в найгірших геббельсівських практиках. Це реальний фашизм", - написала Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також"Очі налилися кров'ю": пропагандистка Путіна влаштувала істерику на росТБ через тролінг української делегації в ПАРЄ (відео)

"Я дійсно не розумію, чому в санкційних списках США і ЄС до сьогодні тільки парочка кремлівських пропагандистів , на кшталт дмитра кисельова, безпосередньо причетних до розпалювання міжнаціональної ворожнечі і гібридної війни. А ці "скабєєви" хіба не причетні? До найогиднішої пропаганди і розпалювання ворожнечі, ненависті, агресії проти сусідніх країн, націй, народів, національностей. Чому їх немає в санкційних списках цивілізованих країн?", - пише Геращенко.

Також заступниця голови ВР вважає за доцільне, щоб Спілка журналістів (НСЖУ) виступила з такою ініціативою на різних міжнародних зібраннях.

"Чому наша видатна спілка журналістів (НСЖУ) досі не виступила з такою ініціативою на різних міжнародних зібраннях. Думаю, українській делегації в ПАРЄ і нашій делегації в Парламентському комітеті асоціацію варто виступити з такою ініціативою і звернутися до наших європейських партнерів з тим, аби ці прізвища аморальних людей, які руйнують європейські цінності, також були внесені в санкційні списки", - наголосила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня під час спецефіру програми «60 хвилин» телеканалу «Росія 1» ведучі поговорили з очевидцем нападу на керченський коледж, студенткою другого курсу Аліною Керовою. Пізніше з'ясувалося, що насправді студентка з таким ім'ям загинула.

Згодом ведуча Ольга Скабєєва заявила, що редакцію ввела в оману інша студентка, яка вийшла на зв'язок в ефірі. Вона нібито дійсно навчалася в коледжі, але представилася ім'ям своєї знайомої.