Ватажки "ЛНР" запропонували "козакам" працювати "народної міліції"
08:18, 13 січня 2015Політика
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Керівництво бойовиків "ЛНР" запропонувало місцевим так званим "козакам" зарахування їх до лав «народної міліції ЛНР».
REUTERS
Про це повідомляє Інформаційне спротив.
"Конфлікт між т. зв. «козаками», формування яких діють у смузі Первомайськ-Стаханов, та керівництвом «ЛНР» наближається до завершення. В якості компромісу керівництво ЛНР запропонувало легалізувати дані бандформування шляхом зарахування їх до лав "народної міліції ЛНР", - йдеться в повідомленні.
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Раніше повідомлялося, що в Антрациті та Красному Лучі Луганської області місцеві бойовики і «козаки» ведуть збройну боротьбу за владу. У містах фіксуються факти збройної боротьби за владу між бойовиками так званого всевеликого війська донського» і терористами «ЛНР».
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