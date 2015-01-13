Ватажки "ЛНР" запропонували "козакам" працювати "народної міліції"

Про це повідомляє Інформаційне спротив.

"Конфлікт між т. зв. «козаками», формування яких діють у смузі Первомайськ-Стаханов, та керівництвом «ЛНР» наближається до завершення. В якості компромісу керівництво ЛНР запропонувало легалізувати дані бандформування шляхом зарахування їх до лав "народної міліції ЛНР", - йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що в Антрациті та Красному Лучі Луганської області місцеві бойовики і «козаки» ведуть збройну боротьбу за владу. У містах фіксуються факти збройної боротьби за владу між бойовиками так званого всевеликого війська донського» і терористами «ЛНР».