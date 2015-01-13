Зустріч у "нормандському форматі" в Астані можлива після виконання Мінських домовленостей - заява

Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Німеччини, про це йдеться в спільній заяві глав МЗС Німеччини, Франції, України та Росії за підсумками їхньої зустрічі в Берліні 12 січня.

Читайте такожКлімкін: всі міністри підтвердили відданість повному виконанню Мінських домовленостей

У заяві відзначається, що міністри закордонних справ Франції Лоран Фаб'юс, Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр, Росії Сергій Лавров та України Павло Клімкін здійснили всеосяжне обговорення політичних шляхів в напрямку мирного врегулювання ситуації в Україні та можливості проведення саміту в Астані.

"Міністри підтверджують їх тверду прихильність до швидкого та всеохоплюючого мирного вирішення поточної кризи, в тому числі (встановлення) стійкого політичного процесу", - йдеться в заяві.

У цьому зв'язку наголошується, що глави чотирьох зовнішньополітичних відомств запевнили, що основою для врегулювання конфлікту є Мінські домовленості, які повинні бути імплементовані всіма сторонами без виключень у повному обсязі. "Вони знову підтвердили необхідність повного дотримання режиму "тиші", - зазначається в заяві.

Таким чином, "міністри закликають контактну групу зустрітися в найближчі дні для досягнення прогресу щодо повної імплементації Мінських домовленостей, включаючи створення відповідних умов для ефективного припинення вогню, досягнення угоди щодо модальностей (умов) постачання гуманітарної допомоги та продовження звільнення заручників".

"Це може бути внеском у прискорення підготовки для проведення успішного саміту в Астані. Вони погодилися, що подальша робота повинна бути зроблена для завершення досягнення цих умов", - підсумовується в документі.