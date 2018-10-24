Підвищення ціни на газ є черговим злочином Порошенка проти українців - нардеп Шевченко

На думку Олександра Шевченка, чинний глава держави має піти з посади й розповісти, куди поділися кошти, вкрадені в українського народу.

Кабінет Міністрів вчинив незаконно, піднявши ціну на газ для населення на таємному засіданні.

Про це під час традиційного відеочату в соціальній мережі Facebook заявив учасник президентських праймеріз УКРОПу, народний депутат Олександр Шевченко.

«Президент Петро Порошенко разом зі своїм ставлеником у Кабінеті Міністрів Насаликом (Ігор Насалик – міністр енергетики та вугільної промисловості. – Ред.) так газують, що українцям уже нікуди подітися. Скликати таємні збори Кабінету Міністрів і підняти ціну на газ для людей – це провокаційний і злочинний крок», – зазначив укропівець.

За його словами, виправдовуючи грабіжницькі тарифи ультиматумом Міжнародного валютного фонду, чинна влада вдається до маніпуляцій. Насправді інституції байдуже, за якою ціною уряд продає газ населенню та підприємствам. Єдина вимога МВФ – збалансований і бездефіцитний бюджет країни.

«Вірити на слово сьогоднішній владі й чинному президенту немає сенсу. Наша країна живе за принципом театру абсурду. Влада перетворила українців на людей, які начебто й грають свою роль, але нічого не вирішують. Ми маємо обов’язки, але не маємо прав», – зауважив нардеп.

При цьому він підкреслив, що підвищення ціни на газ – це чергова фінансова оборудка на кшталт сумнозвісної схеми «Роттердам +», за допомогою якої президент Порошенко та його партнери заробляють мільярди гривень.

На думку Олександра Шевченка, чинний глава держави має піти з посади й розповісти, куди поділися кошти, вкрадені в українського народу.

«Так можна бути вічним президентом, у якого щось не виходить. Якщо чогось не можеш, не хочеш або ти просто невдаха, то маєш піти. На наступних виборах ми повинні позбутися влади, яка розкрадала країну 27 років», – наголосив парламентар.