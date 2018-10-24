Правозахисники направили звернення до НАБУ та САП щодо переслідування Логвинського

На початку жовтня нардепа Георгія Логвинського викликали в Національне агентство із запобігання корупції у справі, пов'язаній з передачею у прокуратуру звернення його помічника.

Правозахисники направили звернення до керівників Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та дипмісій в Україні через незаконне політично вмотивоване переслідування народного депутата Георгія Логвинського.

Про це повідомив уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, справа НАБУ проти народного депутата Георгія Логвинського є політично вмотивованою.

"5 жовтня ми вручили звернення у руки самому Холодницькому. Також звернення адресовано і Ситнику. Окрім того, планується направити в дипломатичні місії в Україні. У цьому зверненні на ім’я прокурора Холодницького та Ситника пропонується наше бачення того, що вони роблять незаконно відносно народного депутата Логвинського. Георгій Логвинський є моїм помічником вже з першої каденції. У мене не було жодних підстав сумніватись у його порядності", - повідомив Джемілєв.

Він додав, що звернення також адресовано посольству США в Україні.

"Я не знаю, чи вже відправили до дипмісій. Але в мене була розмова з першим секретарем посольства США. Я його запросив до себе. Адже вони дуже сприяли створенню НАБУ. Знаєте, йде дискредитація наших ключових політичних державних діячів. Нам цікаво, навіщо це робиться, і в чиїх це інтересах. Основна думка звернення полягає у тому, що використовуються незаконні методи в інтересах піару Ситника, але не в інтересах справи", - зазначив уповноважений.

За його словами, під зверненням, крім нього, підписались голова Асоціації єврейських громадських організацій та общин України Йосиф Зісельс; директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров, а також народний депутат Рефат Чубаров.

Нагадаємо, на початку жовтня нардепа від "Народного фронту" Георгія Логвинського викликали в Національне агентство із запобігання корупції у справі, пов'язаній з передачею у прокуратуру звернення його помічника.

Як писало РБК-Україна раніше, НАЗК викликало Логвинського для пояснень по адміністративному порушенню. В агентстві його дії кваліфікували як зловживання депутатськими повноваженнями для "задоволення приватних інтересів".