У РФ земля і море мають горіти під ногами: Геращенко розповіла про "надважливі" для України резолюції ООН

Сьогодні резолюцію по Азовському морю проголосував Європарламент, наступну резолюцію має ухвалити Генасамблея ООН.

Українська сторона активно працює над тим, аби протягом 73 сесії Генасамблеї ООН було ухвалено дві надзвичайно важливі резолюції, що стосуються російської агресії проти України.

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Про це у Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

Як повідомила парламентар, сьогодні вона буде виступати від України на відкритих дебатах в ООН. Напередодні координація зусиль для боротьби з агресією РФ обговорювалась з постійним представником України при ООН Володимиром Єльченком.

«Українські дипломати активно працюють над тим, аби протягом 73 сесії Генасамблеї ООН було прийнято 2 надважливі резолюції. Перша - про порушення прав людини в окупованому Криму. Вже в листопаді проект резолюції буде розглянуто на третьому комітеті ООН і в грудні - проголосований на Генасамблеї», –вказала Геращенко.

Друга резолюція, яка має бути ухвалена на поточній сесії, стосується мілітарізації окупованого Криму та Азовського моря.

«Сьогодні резолюцію по Азовському морю проголосував Європарламент. Наступну резолюцію має прийняти Генасамблея ООН. У Росії земля і море мають горіти під ногами», – наголосила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент сьогодні, 25 жовтня, схвалив резолюцію, в якій закликав усі країни-члени Європейського Союзу в Раді ЄС бути готовими посилювати санкції проти РФ в разі загострення ситуації в Азовському морі.

Крім того, в резолюції висловлюється стурбованість постійною мілітаризацією Росією в регіоні Чорного та Азовського морів і засуджуються зловживання РФ із надмірними перевірками торговельних суден України та країн-членів Євросоюзу в Азовському морі. Також ЄП запропонував призначити спеціального представника Євросоюзу у справах Криму і Донбасу.