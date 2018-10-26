Астролог спрогнозував, що Путін скоро залишить посаду президента

«Путіну залишилося рік-два, не більше. Він не дотягне до 2021 року на своєму посту», - упевнений астролог.

Астрологи прогнозують російському президенту Володимиру Путіну швидкий відхід з політики, але наголошують: навіть після зміни Путіна курс Росії кардинально не зміниться.

«Путіну залишилося рік-два, не більше. Він не дотягне до 2021 року на своєму посту», — заявив в інтерв'ю «Фактам» міжнародний астролог вищої категорії, астрополіттехнолог Влад Росс.

За прогнозами астролога, найближчим часом Путіну нагадає про себе важка хвороба: «У нього дуже складна ситуація: хвороба Путіна — рак хребта — то посилюється, то відбувається ремісія. Ну і, як ми вже знаємо, втрачати йому нічого. Пам'ятаєте, він сказав: «всі Ми потрапимо в рай, а решта світу — в пекло».

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Говорячи про наступників Путіна, астролог був категоричний. «Наступник Путіна тільки сам Путін або Дмитро Медведєв. Більше спадкоємців у нього не буде», — переконаний Росс.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін пообіцяв росіянам, що в разі ядерної війни вони потраплять в рай як мученики, а решта «здохнуть». Ці слова російського лідера викликали вибух реготу в залі.

«Агресор повинен знати, що відплата неминуча, що він буде знищений. А ми, жертви агресії, ми як мученики потрапимо в рай, а вони просто здохнуть, бо навіть покаятися не встигнуть», - видав Путін, після чого кокетливо опустив очі і помовчав.