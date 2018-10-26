Київський патріархат хоче, щоб УПЦ МП змінила назву на РПЦ

Він зазначив, що у документі прописано, які є ознаки того, що організація є частиною іншого релігійного центру.

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря заявив, що Верховна Рада має ухвалити закон, за яким Українська православна церква Московського патріархату має змінити офіційну назву на Російська православна церква.

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Про це він сказав під час прес-конференції відповідаючи на питання щодо юридичних нюансів з подальшою назвою, оскільки юридично Українська православна церква закріплена за Московським патріархатом, передає Українська правда. За його словами, після надання томосу, помісна церква офіційно буде мати назву Українська православна церква і це не бажання УПЦ КП чи УАПЦ абощо, а є рішенням, яке було обговорене і ухвалено з представниками Вселенського патріархату.

При цьому він уточнив, що православні церкви в офіційних назвах можуть вказувати додаткові назви, такі як Київський патріархат, автокефальна церква і т.п.

"Що стосується церкви Московського патріархату, яка використовує назву Українська православна церква, то у Верховній раді вже другий рік перебуває на розгляді законопроект №5309, який зобов'язує релігійні організації, центр яких знаходиться у країні-агресорі, у своїй повній офіційній назві відображати назву тієї релігійної організації, частиною якої вони є", - сказав Зоря.

Він зазначив, що у документі прописано, які є ознаки того, що організація є частиною іншого релігійного центру.

Зокрема, це зв'язок, який прописаний у статутах обох релігійних організацій, розпорядчі функції, які є обов'язковими до виконання, що представники з України мають право участі у статутній діяльності російської православної церкви, мають вирішальний голос у питаннях та інше.

"Москва турбується через цей закон і тому у грудні минулого року архієрейський собор РПЦ ухвалив постанову про зміни до статуту російської церкви, де вписав, що центр УПЦ МП знаходиться у Києві", - сказав представник УПЦ КП. "Вони думають, що якщо написали у статуті, що центр знаходиться у Києві, то українці повірять, що це не російська церква", - додав він.

Зоря наголосив, що попри це у статуті написано, що УПЦ МП входить до РПЦ, рішення її соборів є обов'язковими для виконання в Україні, Онуфрій бере участь у засіданні Синоду.

"То, чи є центр у Росії? Є! і коли вони говорять, що лише моляться за патріарха, а відношення до російської церкви не мають, то це не правда. Українці мають обирати церкву, знаючи всю правду", - сказав він.

Зоря зазначив, що УПЦ КП просить Верховну Раду ухвалити цей закон, щоб УПЦ МП називалася Російська православна церква.

Він додав, що зміна назви, не буде означати якихось гонінь, утисків чи обмежень, як про це розповідає російська пропаганда.

Представник Київського патріархату зазначив, що "вивіска УПЦ" не повинна обдурювати.

"Чи їм соромно називатися російською? Якщо не соромно, то хай називаються російською церквою, якщо ж хочуть бути українською, -то нехай будуть українською по суті", - заявив Зоря.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві. Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

У Російській православній церкві пообіцяли жорстку відповідь на дії Константинополя щодо України.