Лукашенко: Білорусь готова включитися у конфлікт на Донбасі

На його думку, конфлікт на Донбасі мають вирішити три слов'янські народи.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що заради миру Білорусь готова включитися в конфлікт між Україною і Росією.

Про це він сказав під час виступу на Форумі регіонів України та Білорусі у Гомелі, повідомляє.

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«Гинуть люди, конфлікту начебто немає кінця. Мета одна - припинити цю війну, зберегти Україну єдиною і неподільною, не можна цю проблему залишити нашим дітям для вирішення, у жодному разі не можна - це буде злочин нашого покоління перед тими, хто прийде після нас», - заявив він.

«Будемо відверті - втрачено довіру один до одного, немає цієї довіри. У зв'язку з цим, щоб бути однозначним... Ми готові включитися в цей конфлікт там, де складно і де немає тієї довіри, яка має бути. Ми готові це зробити, але тільки заради одного - заради миру», - наголосив президент Білорусі.

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На його думку, конфлікт на Донбасі мають вирішити три слов'янські народи.

«Це наша біда і проблема. Ні європейці, ні американці - ми повинні вирішити цю проблему, щоб вона не була заморожена за прикладом інших колись гарячих точок на пострадянському просторі», - вважає Лукашенко.

За його словами, Білорусь готова працювати в рамках домовленості двох президентів - України та Росії.

«Ми не напрошуємося ні до кого на роль миротворця або посередника", - наголосив Лукашенко.