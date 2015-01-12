Держкіно заборонило ще один російський серіал

Про це повідомляється на сторінці Держкіно в соцмережі. За оцінками експертів, у фільмі, окрім ненормативної лексики і пропаганди війни і насильства, міститься популяризація і героїзація діяльності спецпідрозділів Росії, що представляє загрозу для безпеки України і її територіальної цілісності.

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"Тому, беручи до уваги політичну та соціокультурну ситуацію в країні, інтервенцію північного сусіда і рекомендації експертної комісії Держкіно відмовило у видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування зазначеного серіалу", - йдеться в повідомленні.

"Позиція Держкіно залишається незмінною, оскільки не змінилася ситуація на сході: поки проходить антитерористична операція, демонстрація фільмів з пропагандою російських спецпідрозділів є недоречною", - прокоментував голова Держкіно Пилип Іллєнко.

Нагадаємо, раніше були заборонені для телепоказу, публічного комерційного і домашнього відео на території України серіали "Кадетство", "Гончі", "Слідчий комітет", "Спецназ", "Десантура", "Морпіхи" і "Військова розвідка", фільм Володимира Бортка "Тарас Бульба" і "Мами-3", а також всі фільми з участю Михайла Пореченкова, який в донецькому аеропорту стріляв у бік позицій українських військових.