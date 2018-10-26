Україна та Білорусь уклали угоду про реадмісію

Метою угоди є створення правових підстав, необхідних для розвитку міждержавного співробітництва у сфері реадмісії осіб, що дозволить мінімізувати негативні наслідки незаконної міграції.

Голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк та міністр внутрішніх справ Республіки Білорусь Ігор Шунєвич підписали угоду між Україною та Білоруссю про реадмісію.

Як повідомляє прес-служба глави української держави, документ був підписаний у присутності президентів України та Білорусі Петра Порошенка та Олександра Лукашенка.

Зазначається, що метою цієї угоди є створення правових підстав, необхідних для встановлення та розвитку міждержавного співробітництва у сфері реадмісії осіб, що дозволить мінімізувати негативні наслідки, які породжуються незаконною міграцією, та підвищити ефективність спільної боротьби з незаконною міграцією шляхом удосконалення правового регулювання цієї діяльності.

Крім того, угода на основі взаємності визначає швидкі й ефективні процедури ідентифікації і безпечного та організованого повернення осіб, які перебувають на територіях України та Республіки Білорусь нелегально.

У прес-службі зазначають, що підписання угоди сприятиме подальшому розвитку добросусідських відносин між Україною та Республікою Білорусь, а також дотриманню Україною своїх обов’язків перед світовою спільнотою щодо запровадження ефективних важелів здійснення державної політики в сфері реадмісії осіб.

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Крім того, міністр закордонних справ України Павло Клімкін та міністр закордонних справ Республіки Білорусь Володимир Макей підписали План консультацій між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ Республіки Білорусь на 2018-2019 роки.

Документ укладено з метою взаємодії між зовнішньополітичними відомствами двох країн шляхом проведення двосторонніх консультацій у визначений період.

Також Клімкін підписав угоду між Міністерством молоді та спорту України та Міністерством спорту і туризму Республіки Білорусь про співробітництво у сфері фізичної культури і спорту.

Документ підписано з метою удосконалення нормативно-правової бази українсько-білоруського співробітництва у сфері фізичної культури і спорту та забезпечення необхідних правових умов для розвитку двосторонніх українсько-білоруських зв’язків у сфері фізкультури і спорту через центральні органи виконавчої влади та громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості.

З боку Білорусі підпис під документом поставив перший заступник міністра спорту і туризму Республіки Білорусь В'ячеслав Дурнов.