Білорусь відповіла на заяву Клімкіна про небезпеку перебування українців у країні

Білорусь назвала "небилицею" заяви Клімкіна про небезпеку для українців.

Прес-секретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз прокоментував заяву глави зовнішньополітичного відомства України Павла Клімкіна про те, що українцям потенційно небезпечно відвідувати Білорусь.

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"Складається враження, що наші українські колеги перебудувалися на мислення виключно військовими категоріями, в тому числі щодо свого найближчого сусіда", - передає TUT.BY слова Глаза.

"З'явилася страшилка про якісь небезпеки для українських громадян. Тому немає сенсу коментувати цю, м'яко кажучи, небилицю", - заявив прес-секретар білоруського МЗС.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що перебування громадян України на території Білорусі є потенційно небезпечним.

"Перебування громадян України на території Білорусі є потенційно небезпечним, і про це ми будемо говорити з Мінськом. Ми розуміємо, що на території Білорусі діють російські владні структури. Росія присутня там у галузі безпеки. Але у двосторонніх відносинах, політичних і економічних, у нас немає великих проблем...", - заявив Клімкін.