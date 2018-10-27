Бізнесмен-утікач з РФ розповів про підготовку в Україні кривавого проросійського перевороту (відео)

Бізнесмен наразі живе в Канаді та організовує поїздки туди європейських артистів і спортсменів.

Російська агентурна мережа готує в Україні проросійський переворот.

Читайте такожДонецьк був, є і буде Україною – Подкопаєва зробила заяву про агресію РФ

Про це заявив колишній російський бізнесмен Олексій Душутін, який, за його твердженням, втратив бізнес за участі рейдерів та Міноборони Росії і став відомим в Україні після того, як викрив зв’язок із російськими спецслужбами українського бізнесмена Тимофія Нагорного та ще двох людей, передає Радіо Свобода.

Останнім часом Душутін живе в Канаді та організовує поїздки туди європейських артистів і спортсменів. Саме про це він хотів поговорити у Києві з колишнім чоловіком гімнастки Лілії Подкопаєвої Тимофієм Нагорним. Але той, за словами Душутіна, запропонував йому співпрацю з ФСБ та «допомогу за гроші».

Звернення Олексія Душутіна до СБУ стало початком резонансної «шпигунської» справи. Однак колишній російський бізнесмен, який провів шість років у московській в’язниці та психлікарні після того, як спробував викривати корупцію у будівельному секторі, тепер боїться за своє життя. Душутін випадково дізнався про частину значної агентурної мережі, яка, за його словами, готує проросійський переворот та криваві заворушення в Україні.