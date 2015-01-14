Рада безпеки ООН засудила обстріл автобуса в Волновасі і вимагає розслідування

У прийнятій у вівторок заяві для друку члени РБ також висловили співчуття родинам загиблих, пише ТАСС.

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"Члени Ради Безпеки найрішучішим чином засудили вбивство 11 і поранення 17 цивільних осіб, в тому числі жінок і дітей, в результаті обстрілу пасажирського автобуса в Волновасі Донецької області 13 січня 2015 року", - йдеться в документі.

Крім того, Радбез закликав сторони конфлікту на сході України до суворого виконання мінських домовленостей.

Як повідомило обізнане джерело в штаб - квартирі всесвітньої організації, з ініціативою прийняття заяви виступила делегація Литви.