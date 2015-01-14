Рада безпеки ООН засудила обстріл автобуса в Волновасі і вимагає розслідування
07:15, 14 січня 2015Політика
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Рада Безпеки ООН засудила обстріл пасажирського автобуса під Донецьком і наполягає на проведенні "об'єктивного розслідування інциденту з метою притягнення відповідальних осіб до правосуддя.
ООН вимагає об'єктивного розслідування трагедії / ukrmap.su
У прийнятій у вівторок заяві для друку члени РБ також висловили співчуття родинам загиблих, пише ТАСС.
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"Члени Ради Безпеки найрішучішим чином засудили вбивство 11 і поранення 17 цивільних осіб, в тому числі жінок і дітей, в результаті обстрілу пасажирського автобуса в Волновасі Донецької області 13 січня 2015 року", - йдеться в документі.
Крім того, Радбез закликав сторони конфлікту на сході України до суворого виконання мінських домовленостей.
Як повідомило обізнане джерело в штаб - квартирі всесвітньої організації, з ініціативою прийняття заяви виступила делегація Литви.
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