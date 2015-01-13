МЗС про обстріл автобуса під Волновахою: "терористи свідомо цілилися у мирних громадян"

Як зазначається в повідомленні, у Заяві підкреслюється, що «сьогодні, 13 січня, внаслідок артилерійського обстрілу проросійськими терористами в Донецькій області українського блокпосту поблизу населеного пункту Бугас один із снарядів влучив у рейсовий автобус. Загинуло 11 мирних громадян, ще 17 отримали поранення».

МЗС України висловлює щирі співчуття рідним і близьким наших загиблих співвітчизників та сподівається на швидке одужання поранених.

«Обстріл вівся з району м. Докучаєвськ, який перебуває під контролем незаконних збройних формувань. Всі факти вказують на те, що ця жахлива трагедія не була випадковістю – в районі блокпосту немає позицій Збройних сил України, а отже терористи свідомо цілилися у мирних громадян», йдеться у Заяві.

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«Нещодавній Марш Єдності в Парижі, як і численні демонстрації по всьому світу, чітко засвідчили категоричне несприйняття вільним демократичним суспільством будь-яких спроб залякування та терору, а також підтвердили високу цінність кожного людського життя, яке було втрачене внаслідок злочинних дій міжнародних терористів.

Водночас на сході України продовжують відкрито діяти терористичні угрупування, озброювані та підтримувані Російською Федерацією. Від російських куль та снарядів, що злочинним шляхом потрапляють на територію України, продовжують гинути не лише українські військові, але й мирні мешканці.

Лише з часу підписання Мінських домовленостей, які цинічно відмовляється виконувати російська сторона та підтримувані нею незаконні збройні формування, загинуло 118 мирних громадян. Сьогодні цей трагічний список поповнився ще 11 іменами», підкреслюється в Заяві.

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Тож МЗС України закликає «міжнародне співтовариство не дозволити перетворити невинні жертви українських громадян, що гинуть від рук та зброї терористів, у просту статистику смертей. Здійснений проросійськими бойовиками жахливий терористичний акт, як вся їхня діяльність, спрямована проти людяності, має бути рішуче засуджена і покарана".

А також "вимагає від Росії негайно вивести свої підрозділи з території України, припинити підтримку тероризму, почути заклики світової спільноти щодо необхідності повної імплементації Мінських домовленостей і повернення миру на Донбас», заначається в Заяві МЗС.