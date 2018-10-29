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Україна і Казахстан підписали договір про екстрадицію

12:00, 29 жовтня 2018
Політика
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Петренко повідомив про підписання договору про екстрадицію з Казахстаном / УНІАН

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Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко на своїй сторінці у Facebook.

"Підписали два дійсно важливих документи, які дадуть змогу більш ефективно співпрацювати нашим правоохоронним органам та забезпечити виконання судових рішень: Договір між Україною та Республікою Казахстан про екстрадицію; Договір між Україною та Республікою Казахстан про правову допомогу у кримінальних справах", - додав Петренко.

За словами міністра, це відбулося під час його перебування у Казахстані на зустрічі з генеральним прокурором Казахстану Кайратом Кожамжаровим.

"Останні дні жовтня працюю в Казахстані. Візит розпочав із зустрічі з Генеральним Прокурором Республіки Казахстан Кайратом Кожамжаровим. Обговорили широке коло питань щодо реформування прокуратури й пенітенціарної системи, запуску та діяльності антикорупційних органів", - заявив він.

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Теги: #Україна#Казахстан#екстрадиція