Парламент планує посилити відповідальність за військові злочини

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 238 народних депутатів із 308, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 402–405, 407–411, 413, 418–421, 425, 426, 428, 435 Кримінального кодексу України, встановивши суворішу відповідальність за військові злочини, передбачені вказаними статтями КК, якщо їх вчинено не лише в умовах воєнного стану, а й в умовах особливого періоду, під яким розуміється період, що охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

Зокрема, це статті щодо невиконання наказу, непокори, опору начальникові, дезертирства, бездіяльності військової влади та незаконного використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала та зловживання ними.

Читайте такожДепутатам не сподобався урядовий законопроект про покарання за крадіжку газуКрім того, до статті 419 вносяться зміни, згідно з якими порушення правил несення прикордонної служби особою, яка входить до складу наряду з охорони державного кордону України, якщо це спричинило тяжкі наслідки, і було вчинене в умовах особливого періоду, в тому числі воєнного стану, чи в бойовій обстановці, - карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років Нині положення щодо вчинення цього порушення в умовах особливого періоду, в тому числі воєнного стану, чи в бойовій обстановці, відсутнє.