ДПСУ повідомила про загрозливу ситуацію в Азові – там сконцентровано вже понад 120 суден РФ

У ДПСУ заявили, що після захоплення Криму і окупації частини Донбасу, наступною ціллю Росії є захоплення Азова.

В Азовському морі вже більше 120 кораблів і катерів РФ.

Про це повідомив заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк, виступаючи на Львівському форумі з безпеки, передає LIGA.net.

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"Ситуація (в Азовському морі - ред.) серйозна і досить загрозлива", - підкреслив він.

За словами Серватюка, після захоплення Криму і окупації Донецької і Луганської областей, наступною ціллю Росії є захоплення Азова.

Він нагадав, що Україна вже почала нарощувати присутність в Азовському морі - планується перекидання кораблів з Дунаю, був перекинутий відремонтований корабель "Донбас", планується модернізація постів технічного спостереження і створення протидесантної оборони.