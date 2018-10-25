Європарламент занепокоєний постійною мілітаризацією Чорного і Азовського морів з боку Росії

Депутати Європарламенту стурбовані нестабільною безпековою ситуацією в Азовському морі, яка «може загостритися до відкритого конфлікту».

Європейський парламент занепокоєний постійною мілітаризацією Російською Федерацією в регіоні Чорного і Азовського морів.

Відповідну законодавчу резолюцію сьогодні було схвалено на засіданні Європарламенту у Страсбурзі (Франція).

«Європейський парламент висловлює дуже серйозну стурбованість стосовно дуже нестабільної ситуації у галузі безпеки в Азовському морі, яка може легко загостритися до відкритого конфлікту», - наголошується у резолюції.

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«Європейський парламент серйозно занепокоєний безперервною мілітаризацією регіону Азовського та Чорного морів, особливо на незаконно окупованому та анексованому Кримському півострові, розвитком Російською Федерацією можливостей з обмеження і заборони доступу і маневру (A2/AD), включаючи нові зенітно-ракетні системи С-400, передислокацію військових та патрульних кораблів з Каспійського моря», - заявили євродепутати.

Також в Європарламенті висловлюють жаль, що «Азовське море стало новим морським виміром російських агресивних дій проти України».

Як повідомляв УНІАН, Європейський парламент засуджує зловживання Російської Федерації з надмірними перевірками торговельних суден України та країн-членів Євросоюзу в Азовському морі.

Крім того, європарламентарії знову заявили про підтримку незалежності та територіальної цілісності України та підтвердили суверенітет України над Кримським півостровом та частиною Азовського моря, а також на абсолютне право України мати повний доступ до Азовоського моря, як це закріплено у Конвенції ООН з морського права.