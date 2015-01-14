Яценюк ініціював звільнення заступника міністра, що присвоїв собі статус учасника АТО

Про це Яценюк заявив у ході засідання уряду.

«Неприпустимий той факт, коли заступник міністра Мінрегіонбуду одержав статус учасника АТО, зокрема з метою уникнути люстрації. Як прем'єр-міністр я вношу клопотання про звільнення заступника міністра Ісаєнка з посади, – сказав Яценюк. - Окремо звертаюся до Міністерства внутрішніх справ з проханням розслідування факту присвоєння статусу учасника АТО колишньому чиновникові. Прошу всіх міністрів дуже уважно вивчати всі матеріали, які йдуть на комісію (з надання статусу учасника АТО - УНІАН) і залучити до роботи комісії як представників ЗМІ, так і представників громадськості».

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