Трасу «Маріуполь - Донецьк» знову закрили

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.

«Зараз рух рейсових пасажирських автобусів між Донецьком і Маріуполем припинено. Ті автобуси, які сьогодні вранці виїхали з Маріуполя і прибули до Донецька, здійснили об'їзд Волновахи», - йдеться в повідомленні.

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«Зараз ні пряме, ні об'їзне сполучення між двома містами не здійснюється», - зазначають в ОДА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці 14 січня рух на автомобільній трасі Донецьк-Маріуполь, який було призупинено 13 січня у зв'язку з терактом під Волновахою, було знову відкрито.