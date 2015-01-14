Трасу «Маріуполь - Донецьк» знову закрили
13:46, 14 січня 2015Політика
340 0
Станом на 12.00 трасу «Маріуполь - Донецьк» знову закрито.
Між Маріуполем і Донецьком не ходять автобуси / УНІАН
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.
«Зараз рух рейсових пасажирських автобусів між Донецьком і Маріуполем припинено. Ті автобуси, які сьогодні вранці виїхали з Маріуполя і прибули до Донецька, здійснили об'їзд Волновахи», - йдеться в повідомленні.
Читайте такожНа Донеччині оголошено день жалоби за загиблими під Волновахою
«Зараз ні пряме, ні об'їзне сполучення між двома містами не здійснюється», - зазначають в ОДА.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці 14 січня рух на автомобільній трасі Донецьк-Маріуполь, який було призупинено 13 січня у зв'язку з терактом під Волновахою, було знову відкрито.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter