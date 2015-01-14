У ЄС назвали трагедією загибель мирних жителів під Волновахою

Про це йдеться у заяві речника високого представника ЄС Федеріки Могеріні, розповсюдженій у вівторок в Брюсселі.

"Нове загострення обстрілів та артилерійського вогню в східній Україні, що відбувається попри наявне перемир'я, призвело сьогодні до трагічної смерті десятьох мирних громадян, яка сталася внаслідок влучення артилерійського снаряду в автобус. У своїх думках ми зараз із родинами тих, хто загинув», - йдеться у заяві.

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В ЄС наголошують, що ця трагедія підкреслює потребу серйозного дотримання протоколу про перемир'я від 5 вересня та виконання меморандуму від 19 вересня.

"Тривале припинення вогню залишається ключем до успіху нинішніх зусиль щодо досягнення стійкого політичного рішення, заснованого на повазі до суверенітету і територіальної цілісності України. ЄС готовий підтримати будь-які зусилля, які призведуть до цього", - підкреслюється в заяві.

Як повідомлялося, вчора, 13 січня, близько 14.30 бойовики з боку Докучаєвська обстріляли український блокпост під Волновахою, де в цей час знаходився пасажирський автобус. На місці загинули десять пасажирів автобуса, ще 18 осіб з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані. Пізніше у лікарні померли ще двоє людей.