У Кабміні з'явився ще один грузин - Саакашвілі

Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці у Facebook.

"Мій друг Гія Гецадзе призначений першим заступником міністра юстиції України...", - написав він.

Читайте такожІноземцям дозволили претендувати на посаду голови антикорупційного бюро

Довідка УНІАН. Гецадзе в 1995 році закінчив факультет міжнародної юриспруденції Тбіліського державного університету.

Під час перебування Саакашвілі на посту президента Грузії Гецадзе займав високі посади, зокрема, був першим заступником міністра юстиції країни.

Як відомо, в грудні 2014 року Міністерство охорони здоров'я України очолив Олександр Квіташвілі, а першим заступником глави МВС було призначено Еку Згуладзе.