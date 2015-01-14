У Кабміні з'явився ще один грузин - Саакашвілі
14:33, 14 січня 2015Політика
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Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі заявляє, що першим заступником міністра юстиції України призначено громадянина Грузії Гію Гецадзе.
Гецадзе став заступником Петренка / infonet.ge
Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці у Facebook.
"Мій друг Гія Гецадзе призначений першим заступником міністра юстиції України...", - написав він.
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Довідка УНІАН. Гецадзе в 1995 році закінчив факультет міжнародної юриспруденції Тбіліського державного університету.
Під час перебування Саакашвілі на посту президента Грузії Гецадзе займав високі посади, зокрема, був першим заступником міністра юстиції країни.
Як відомо, в грудні 2014 року Міністерство охорони здоров'я України очолив Олександр Квіташвілі, а першим заступником глави МВС було призначено Еку Згуладзе.
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