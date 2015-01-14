Бойовики "ДНР" анонсували нові переговори в Мінську на 16 січня
Зустріч контактної групи може відбутися в найближчу п'ятницю в Мінську.
Про це повідомив так званий «повноважний представник самопроголошеної ДНР» в контактній групі Денис Пушилін, передають РИА Новости.
"Зустріч контактної групи з вирішення конфлікту на Донбасі може відбутися вже післязавтра, 16 січня, в Мінську. Ми отримали лист від ОБСЄ з відповідною пропозицією", - сказав Пушилин.
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Він також повідомив, що бойовики «ДНР» готові до участі у зустрічі. Порядок денний, за його словами, буде уточнюватися.
Раніше голова комітету Європейського парламенту з питань закордонних справ Ельмар Брок заявив, що зустріч в "нормандському форматі" на рівні президентів Франції, України, Росії та канцлера Німеччини по вирішенню українського кризи, яка раніше планувалася на 15 січня в Астані, перенесена "на кілька тижнів".