Нардеп Фріз просить перевірити, як витрачають кошти Держпрограми з реабілітації ветеранів АТО

На думку члена Комітету з питань національної безпеки і оборони, схеми, що починають створюватися в цій галузі, мають "миттєво викорінюватися".

Народний депутат фракції Партії «Блок Петра Порошенко» Ірина Фріз звернулася до Рахункової палати України з проханням здійснити фінансовий аудит використання коштів Державного бюджету України під час реалізації Державної цільової програми "Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням".

Про це член Комітету з питань національної безпеки і оборони, Голова парламентської делегації в ПА НАТО повідомила на своїй сторінці в Facebook, нагадавши про нещодавне викриття Службою безпеки України фактів неналежного надання послуг з реабілітації військовослужбовців-ветеранів бойових дій.

"Переконана, що такі питання мають знаходитися у постійному фокусі влади з метою забезпечити максимально можливу ефективність використання коштів та якісного надання відповідних послуг. Схеми, що починають створюватися в цій галузі мають миттєво викорінюватися. І я закликаю ветеранські організації та засоби масової інформації приділити максимальну увагу громадському демократичному контролю відповідної сфери. Чим більшою буде публічна увага, тим меншим буде бажання окремих осіб заробити на цьому", - написала Фріз.

Вона наголошує, що за результатами перевірки Рахунковою палатою має слідувати максимально жорстка реакція правоохоронних органів на факти порушень та зловживань.

"В цьому контексті прошу ветеранів, громадськість та активістів активніше співпрацювати з представниками парламенту, повідомляючи про факти неналежного надання послуг. Лише разом можна змусити державний механізм працювати ефектино та прозоро", - наголосила народний депутат.